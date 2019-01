24:19 gegen Island : Deutschland feiert Sieg vor Kölner Partykulisse

Köln Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat ihr erstes WM-Spiel in der Kölner Arena gewonnen. 19.250 Zuschauer sahen den 24:19 (14:10)-Sieg gegen Island. Spieler des Spiels wurde Steffen Fäth.

Den ersten Paukenschlag hatte es bereits am Samstagnachmittag gegeben. Bundestrainer Christian Prokop hatte Kai Häfner in den 16-er Kader für die WM nachnominiert, weil sich Steffen Weinhold eine Adduktorenzerrung zugezogen hatte. Leidtragender aber war nicht Weinhold, sondern Youngster Franz Semper (21), der seinen Platz räumen musste. Mit Pauken, Trompeten und Klatschpappen setzte sich der Abend fort: Die Fans in Köln peitschten Deutschland zum 24:19-Sieg gegen Island. Das deutsche Team erwischte einen Traumstart vor einer Traumkulisse.

Allen voran Steffen Fäth spielte selbstbewusst und treffsicher. Der Rückraumspieler warf sechs Tore und leitete mit wichtigen Balleroberungen auch Gegenstöße ein. Er selbst erhöhte bereits nach sieben Spielminuten auf 5:2. Der Drei-Tore-Vorsprung aber sollte nicht lange halten. Strittige Schiedsrichterentscheidungen und infolgedessen Zwei-Minuten-Strafen brachten einen Bruch. Obwohl Andreas Wolff im Tor stark hielt: Im Privatduell zwischen Wolff und Arnor Thor Gunnarsson, der beim Bergischen HC in der Bundesliga als Torjäger einen Namen hat, zeigte der Isländer früh mit drei Toren all sein Können.

Island gewann Selbstvertrauen. Erst stand es 6:6, dann 9:9 nach 22 Minuten. Doch immer dann, wenn Deutschland hinten dichtmachte, der Duisburger Patrick Wiencek Seite an Seite mit Hendrik Pekeler den Innenblock stellte und es dann schnell in den Angriff ging, nutzte Deutschland seine Chancen. Dank der Top-Schützen der ersten Halbzeit, Uwe Gensheimer (vier) und Steffen Fäth (vier), ging das Team mit 14:10 in die Halbzeit. In der Arena, in der Deutschland zwölf Jahre zuvor den historischen Handball-WM-Triumph 2007 gefeiert hatte, herrschte auch in der Halbzeitpause eine emotionsgeladene Atmosphäre. „Deutschland, Deutschland!“ und „Viva Colonia“ sangen 19.250 Handball-Verrückte.