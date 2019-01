Kroatien - Deutschland 21:22 : Deutschland schafft den Einzug ins Halbfinale der Handball-WM

Foto: dpa/Federico Gambarini 81 Bilder Kroatien - Deutschland: Bilder des Spiels

Köln Das deutsche Handball-Nationalteam hat sein zweites Hauptrundenspiel gegen Kroatien gewonnen. Deutschland zog vorzeitig ins WM-Halbfinale ein. 19.250 Fans in Köln erlebten ein dramatisches Spiel.

An diesem Montagabend war die Bühne für die deutschen Handballer bereitet. 19.250 schwarz-rot-goldene Flaggen, 19.250 Fans in der Kölner Arena. Vor heimischer Kulisse wartete das Ticket für das Handball-WM-Halbfinale darauf, abgeholt zu werden. Was für eine Chance - und was für ein Druck. Deutschland lieferte sich mit Kroatien ein Handballduell, bei dem beide Teams ihr Herz auf die Platte legten. Was mit 22:21 (11:11) und Jubelschreien für Deutschland endete, war an Dramatik kaum zu überbieten.

Andreas Wolff, Uwe Gensheimer, Patrick Wiencek, Martin Strobel, Hendrik Pekeler, Fabian Wiede, Patrick Groetzki waren Deutschlands Starter. Kroatien ging doppelt geschwächt in die Partie. Zum einen hatten sie nur 24 Stunden zuvor überraschend gegen Brasilien verloren. Dabei hatten sie aber auch noch ihren Spielmacher verloren: Luka Cindric vom polnischen Meister Kielce verletzte sich in der Hauptrunden-Partie gegen die Brasilianer (26:29) – und doch erwischte Kroatien den besseren Start ins Spiel.

2:0 für die kroatischen Handballer hieß es, nachdem die deutsche Abwehr den Anwurf ein wenig verschlafen hatte. Kapitän Uwe Gensheimer erlöste seine Mannschaft. Angefeuert vom Publikum, zeigte dann auch Torwart Andreas Wolff seine ersten Paraden. Der Keeper war von Beginn an ein wichtiger Rückhalt. Er verhinderte den hohen Rückstand, hielt sogar einen Siebenmeter in der achten Minute. Wie hart umkämpft dieses Spiel werden sollte, in dem Deutschland das Halbfinale in Hamburg sichern und Kroatien sein vorzeitiges Aus verhindern wollte, zeigte sich am Kreis der Kroaten: Die deutschen Angriffsspieler um Hendrik Pekeler und Steffen Fäth wurde in einer Art Ringkampf immer wieder vom Tor fern- und vom Wurf abgehalten. Dann der Schockmoment in der achten Minute: Martin Strobel setzte zur Körpertäuschung an, verdrehte sich das Knie und blieb verletzt liegen. Damit fiel auch Deutschlands Regisseur und Mittelmann beim Stand von 3:2 aus. Strobel musste mit einer Trage von der Platte geholt werden und wurde mit Verdacht auf Innenbandriss ins Krankenhaus gefahren. Ein Bruch im Spiel?

Mitnichten. Die deutschen Handballer ließen sich nicht schocken. Das deutsche Team legte mit zwei Treffern nach. Kampf und Härte waren zu sehen. Das ging zu Lasten der Fairness: Es hagelte Zeitstrafen, die die temporeichen Kroaten nur deswegen nicht nutzen konnten, um sich abzusetzen, weil Torwart Wolff ein ums andere Mal zur Stelle war. Wiede als Schütze (vier Treffer in Halbzeit eins) und Pekeler als Störenfried in vorderster Abwehrfront, hielten Deutschland trotz hektischer Spielphase zum Ende der ersten Hälfte im Match. Nach 20 Minuten traf Pekeler sogar zur 8:7-Führung für den WM-Gastgeber. Gensheimer, der seinen ersten Siebenmeter verworfen hatte, holte das Erfolgserlebnis zum 9:8 nach. Sehenswert traf Abwehrhüne Wiencek mit einem Wurf über vom eigenen Kreis aus ins leere Tor zum 10:8. Trotz Unterzahl rettete Deutschland ein 11:11 in die Pause.