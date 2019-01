Handballer Patrick Wiencek im Interview: „Das Schöne ist, dass man auch austeilen kann“

Berlin Ein Prunkstück der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2019 ist bislang die Abwehr. Zentraler Spieler dabei ist ein Hüne aus dem Ruhrgebiet: Patrick Wiencek (29) über Schmerzen, seine Heimat Duisburg und die anstehende Hauptrunde in Köln.

Seine Nase habe am Morgen danach ein bisschen gejuckt, sagt Patrick Wiencek am Tag, nachdem er sich mit den französischen Nationalspielern über 60 Spielminuten eine Art Ringkampf auf dem Handballfeld geliefert hatte. Kurz vor Schluss hatte der Nationalspieler aus Duisburg im WM-Gruppenspiel zuerst den Ball voll ins Gesicht bekommen. Dann musste er noch das 25:25 gegen Frankreich mit ansehen. Nichts, was einen zwei Meter großen, 110 Kilo schweren Duisburger umhauen könnte.