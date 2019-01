Deutscher Handball Bund : Den Hype genießen, aber keinen Boom erwarten

Meinung Düsseldorf Die deutschen Handballer ziehen dieser Tage Millionen vor die Fernseher und Tausende zu den Spielen. Der Hype wächst. Die Handballer sollten die Euphorie genießen. Sie wird nach der WM abebben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Stefan Klüttermann Von Stefan Klüttermann Sportredakteur Autorendetails aufklappen Stefan Klüttermann (klü) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post und stellvertretender Leiter der hauseigenen Journalistenschule. zum Autorenprofil

Deutschland ist im Handball-Fieber. Mit jedem Sieg ein bisschen mehr. Mit jedem gewonnenen Spiel wächst der Hype, lassen sich mehr Menschen überzeugen, dass Handball ein spannender Sport und das WM-Erlebnis mit 19.000 anderen ein angesagtes Erlebnis ist, über das man tags drauf im Büro spricht.

Das ist gut so. Und so sollte der Deutsche Handball die Euphorie dieser WM im eigenen Land vollauf genießen. In Gänze auskosten. Die Stunden im Free-TV als Bühne wahrnehmen. Nur einen nachhaltigen Effekt sollte er sich nicht erhoffen. Denn der ist unrealistisch.

Foto: dpa/Federico Gambarini 81 Bilder Kroatien - Deutschland: Bilder des Spiels

Natürlich müssen die Verantwortlichen trotzdem genau das öffentlich als Ziel ausgeben: dass sie einen kleinen Boom erzeugen wollen. Und so regen sie an, dass es vielleicht mal ein Handballspiel im Fifa-Soccer-Style geben sollte, um die Jugend zu begeistern. Und dass auch mal ein Training verlegt werden müsse, wenn ein Spieler abends in eine Talkshow eingeladen sei. Das ist alles nachvollziehbar und ehrgeizig, nur nüchtern betrachtet sollte man beim Deutschen Handball-Bund (DHB) nicht zu viel von dieser WM erwarten. Uwe und Silvio werden rückblickend nicht die beliebtesten Jungennamen 2018 sein. Kinder werden in den kommenden Monaten nicht zu zigtausenden in die Vereine eintreten. Und viele der Zuschauer, die aktuell schwarz-rot-gold geschminkt in die Kölner Arena pilgern, werden sich zeitnah dem nächsten hippen "Must-see-Event" zuwenden. So ist die Gesellschaft heute.

Dafür kann der Handball nichts. Und er kann wenig dagegen machen. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit macht zudem wenig Hoffnung. Ein Jahr nach dem Wintermärchen 2007 mit dem WM-Titel im eigenen Land verzeichnete der DHB zwar einen Zuwachs von 23.000 auf 842.000 Mitglieder. Zwei Jahre später waren es sogar 28.000 mehr als im WM-Jahr. Doch gerade als die Hoffnung da war, der Boom würde sich verfestigen, begann der Mitgliederschwund. Zwischen 2009 und 2018 hat der DHB insgesamt 90.000 Mitglieder verloren. Genau das ist die Realität, die die Erwartungshaltung in punkto WM-Effekt 2019 bremsen sollte.

Foto: dpa/Marius Becker Infos Promis gratulieren DHB-Team zum Halbfinaleinzug

Dabei gilt: Der Handball weiß sich in guter Gesellschaft. Als die deutschen Volleyballer 2017 in ihrem ersten EM-Finale begeisterten, wurde Deutschland danach trotzdem kein Land der Blocker und Schmetterer. Und seitdem die Eishockey-Nationalmannschaft im Februar sensationell Olympia-Silber holte, schießen im Land auch nicht die Eishallen-Neubauten aus dem Boden.

Realismus muss für den Deutschen Handball nicht zwangsläufig in Pessimismus münden. Dafür steht die Bundesliga zu gut da, dafür sind die Hallen an jedem Wochenende zu gut gefüllt. Dafür ist der Handball-Bund immer noch der sechstgrößte olympische Sportverband im DOSB und der Sport an der Basis fest verwurzelt. Unterm Strich ist es schön zu sehen, dass es ein Sport jenseits des Fußballs es immer noch schafft, die Massen für sich zu begeistern. Das spricht für den Handball, seine sympathischen Nationalspieler und für ein sportinteressiertes Land. Alle sollten deswegen diese Tage genießen. Am liebsten bis Sonntagabend zum Finale.