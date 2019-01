Siebenmeter, Zeitspiel, Auszeit: Das sind die wichtigsten Handball-Regeln

Düsseldorf Wann bekommt ein Spieler eine Zeitstrafe? Wann gibt es Siebenmeter? Und warum ist das Tor manchmal leer? Einige Handball-Regeln sind für viele Zuschauer nicht auf den ersten Blick zu verstehen. Wir erklären die Wichtigsten.

Wie lange dauert ein Handballspiel?

Ein Handballspiel dauert 60 Minuten. Es wird in zwei Halbzeiten mit je 30 Minuten gespielt. Die Pause dauert zehn Minuten. Bei Regelverstößen, Auszeiten oder wenn das Feld trocken gewischt werden muss, wird die Zeit angehalten. Nach 30 und 60 Minuten ertönt die Schlusssirene, mit der das Spiel beendet ist. Gibt es nach 60 Minuten keinen Sieger und das Spiel muss entschieden werden, geht es in die Verlängerung. Nach fünf Minuten Pause wird zwei Mal fünf Minuten mit einer Minute Pause dazwischen gespielt. Ist das Spiel dann noch nicht entschieden, wird eine zweite Verlängerung im gleichen Modus gespielt. Steht es danach weiterhin Unentschieden, geht es ins Siebenmeter-Werfen. Dabei werfen fünf Spieler abwechselnd aufs Tor. Das Siebenmeterwerfen ist beendet, wenn nach einem Wurfwechsel eine Mannschaft führt.

Wie viele Schiedsrichter gibt es, und wie wird entschieden?

Wie funktioniert im Handball der Videobeweis?

Was wird als Stürmerfoul gewertet?

Was wird sonst als Foul gepfiffen?

Mit welchen Körperteilen darf der Ball gespielt werden?

Die Feldspieler dürfen den Ball nur mit Unterschenkel und Fuß nicht berühren. Passiert die absichtlich, gibt es eine Verwarnung oder Zeitstrafe. Kommt der Ball unabsichtlich an Fuß oder Unterschenkel, gibt es Freiwurf für den Gegner. Die Torhüter dürfen den Ball innerhalb des eigenen Torraums mit allen Körperteilen abwehren. Wenn sich der Ball Richtung Mittel- oder Seitenlinie bewegt, darf der Torhüter ebenfalls nicht Füße oder Unterschenkel einsetzen.

Wann zieht der Schiedsrichter die gelbe Karte?

- Klammern oder Festhalten an Körper oder Trikot des Gegners

Wann gibt es eine Zwei-Minuten-Strafe?

Wiederholen sich der verwarnungswürdigen Aktionen eines Spielers, muss der Schiedsrichter ihn zwei Minuten vom Feld stellen. Der Schiedsrichter signalisiert die Strafe, indem er den Arm hochreißt und zwei Finger für die zwei Minuten zeigt. Der Spieler muss dann sofort vom Feld und sein Team spielt solange in Unterzahl. Es können auch mehrere Zeitstrafen gleichzeitig gegen ein Team ausgesprochen werden. Nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe für den gleichen Spieler darf dieser in dem Spiel nicht mehr aufs Feld. Es darf aber ein anderer Spieler für ihn kommen.

Sofort hinaus gestellt wird ein Spieler in folgenden Situationen:

- mit viel Geschwindigkeit in den Gegner hineinlaufen oder sogar hineinspringen

Was bedeutet die blaue Karte?

Welche Möglichkeiten der Disqualifikation gibt es noch?

In den letzten 30 Sekunden der zweiten Halbzeit kann der Schiedsrichter eine Disqualifikation mit Siebenmeter aussprechen, wenn die Spielzeit nicht unterbrochen wurde, der abwehrende Spieler ein Foul begeht, das auch in vorherigen Spiel zur Disqualifikation geführt hätte.

Wann wird sonst Siebenmeter gegeben?

Siebenmeter wird gegeben, wenn ein Spieler frei zum Wurf kommt und durch ein Foul oder das Betreten des Torraums, also des Sechs-Meter-Kreises vor dem Tor, am Torerfolg gehindert wurde. Mit dem Siebenmeter stellen die Schiedsrichter die Chancengleichheit wieder her. Der Torhüter darf bis zur Vier-Meter-Markierung vorgehen. Alle anderen Spieler müssen sich hinter der Neun-Meter-Linie positionieren und mindestens drei Meter Abstand zum Siebenmeter-Werfer halten. Sie dürfen den Zwischenraum erst betreten, wenn der Ball die Hand des Werfers verlassen hat.