DHB-Vize polarisiert: Hanning spielt für deutsche Handballer den Blitzableiter

Köln Mahner, Macher, Machtmensch: DHB-Vizepräsident Bob Hanning ist der "geistige Vater der sportlichen Entwicklung der Nationalmannschaft". Doch seine Zeit im Verband neigt sich dem Ende entgegen.

DHB-Boss Michelmann sieht bei Hanning "einen riesigen Anteil" am momentanen Erfolg. "Er ist der geistige Vater der sportlichen Entwicklung der Nationalmannschaft", sagte der Spitzenfunktionär. In der Vergangenheit gab es durch vermeintliche Alleingänge Hannings intern durchaus mal Knatsch, doch Michelmann ist sicher: "Wenn wir den Prozess nicht ausgestanden hätten, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind." Einen Menschen wie Hanning "bekommt man nicht ohne B-Seite".

Was Hanning nach so vielen Jahren im Handball noch motiviert? "Die Liebe zu meiner Sportart. Die treibt mich an", antwortet der Funktionär. Und man glaubt es ihm aufs Wort. Erst recht, wenn man ihn im Alltag als Geschäftsführer der Füchse in Berlin erlebt. Wenn er um 7.30 Uhr morgens beim Jugendtraining in der Halle steht, um kommende Nationalspieler zu formen. Und wenn er abends um 22.00 Uhr noch immer für jedermann erreichbar ist.