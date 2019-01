Urlaub statt Handball-WM: Aussortierter Reichmann stichelt gegen Bundestrainer

Berlin Tobias Reichmann ist kurz vor der Heim-WM aus dem deutschen Kader aussortiert worden. Der Rechtsaußen schiebt offenbar weiter Frust. Mit einer Spitze gegen den Bundestrainer verabschiedet sich der 30-Jährige in den Kurzurlaub.

Urlaub in Orlando statt Handball in Berlin: Der kurz vor der Heim-WM aus dem deutschen Kader aussortierte Europameister Tobias Reichmann hat sich mit einem vielsagenden Kommentar in den Kurzurlaub nach Florida verabschiedet. "Ich bin dann mal weg. Wieso, weiß ich gar nicht genau...Ahhh, doch...Spontanurlaub", schrieb der Rechtsaußen von Bundesligist MT Melsungen auf Instagram und postete ein Bild von sich am Flughafen, versehen mit dem Hashtag "#sorrynotsorry".