Anerkennung vom Kollegen: Aussortierter Reichmann schreibt offenen Brief an DHB-Team

Aussortierter Reichmann schreibt offenen Brief an DHB-Team

Hamburg Nach dem er vor der WM aus dem deutschen Handball-Kader aussortiert worden war, sorgte Tobias Reichmann mit seinem Florida-Trip und Kommentaren Richtung Team für Ärger. Jetzt schrieb er der Mannschaft einen Brief.

Tobias Reichmann hat den deutschen Handballern vor dem Halbfinal-Showdown gegen Norwegen in einem öffentlichen Brief große Anerkennung gezollt. Der 30-Jährige hatte es nicht in den 16-Mann-Kader von Bundestrainer Christian Prokop geschafft und hatte als möglicher Nachrücker zu Beginn des Turniers mit einem Trip nach Florida und spitzen Kommentaren bei Instagram ("Tschausen, ihr Banausen") für Wirbel gesorgt.

"Hallo, ihr Banausen, Glückwunsch und großen Respekt!!", schrieb Reichmann nun in seinem Brief, der vor dem Halbfinal-Duell mit Norwegen am Freitagabend (20.30 Uhr/ARD) in der Bild-Zeitung erschien: "Ihr habt ganz Deutschland verzaubert und verdient die höchste Anerkennung für eure Leistung."