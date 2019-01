Liveblog zur Handball-WM: Angola sorgt für Sensation - Niederlage für Sigurdsson

Handballer überrascht von hoher Einschaltquote bei WM-Auftakt



Die deutschen Handballer sind positiv überrascht von der hohen Einschaltquote bei ihrem erfolgreichen WM-Auftakt gegen Korea (30:19). Durchschnittlich 6,11 Millionen Menschen sahen am Donnerstag den klaren Sieg im Eröffnungsspiel der Heim-WM im ZDF. „Das war in der Tat selbst für uns ein Stück weit überraschend, dass es gleich mit einer so hohen Anzahl an Zuschauern losgegangen ist“, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning am Freitag in Berlin. Das zeige, „dass diese Euphorie einfach schon da ist und Handball mehr als funktioniert“. Nach Angaben des ZDF hatte die Übertragung einen Marktanteil von 23,6 Prozent. (Quelle: dpa)