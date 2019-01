Ärger nach Einzug ins Handball-WM-Halbfinale: Wolff motzt vor laufenden Kameras über ZDF-Reporter

Köln Die deutschen Handballer feierten mit den Fans in Köln den Einzug ins Halbfinale. Torhüter Andreas Wolff hatte aber auch Mitgefühl für die Kroaten. Und er ärgerte sich über einen ZDF-Reporter.

Als dann Wolff mit seinem Interview an der Reihe war, verteidigte er seinen Mannschaftskollegen: „Er hatte heute Pech. Sie haben mit 4:0-Punkten die Vorrunde abgeschlossen und dann muss er sich noch, ich habe das gerade im Ohr gehört, so blöde Fragen gefallen lassen", ärgerte sich der Torhüter. Damit aber nicht genug: "Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres für einen Sportler, als so unglücklich zu verlieren. Und wenn man dann noch so einen an die Backe gelabert bekommt, dann ist die Frustration natürlich hoch. Ich kann das nachempfinden. Er ist so ein feiner Kerl." Eine ordentliche Schelte von deutschen Keeper.