Zwei Szenarien bei Heim-WM: An diesen Tagen könnten die deutschen Handballer in Köln spielen

Berlin Zahlreiche Handballfans in NRW haben sich Tickets für die Hauptrunde der WM 2019 in Deutschland und Dänemark geholt. Dass das deutsche Nationalteam in Köln zu sehen sein wird, ist sicher. Aber wann?

Der Modus für die Hauptrunde

Die französische Mannschaft führt die Tabelle nach drei Siegen in drei Spielen mit sechs Punkten an. Deutschland hat fünf Punkte auf dem Konto und steht auf Rang zwei vor Russland (vier Punkte). Brasilien ist Vierter (zwei Punkte). Der Spielmodus der WM besagt nun: Die ersten drei Teams in jeder der vier WM-Gruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich. Nach dem Abschluss der Partien in den vier Vorrundengruppen spielen die drei jeweils Bestplatzierten in Köln. Also spielen zwölf Teams in zwei Sechser-Gruppen um den Halbfinal-Einzug bei der WM. Die ersten beiden Teams jeder Hauptrunden-Gruppe spielen anschließend über Kreuz das Finale aus.