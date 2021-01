110-Kilo-Kreisläufer : Kongolese Mvumbi sorgt bei Handball-WM für Begeisterung

Kairo Gauthier Mvumbi sorgt bei der Handball-WM für Begeisterung. Nicht wegen seiner außergewöhnlichen sportlichen Fähigkeiten. Sondern weil er so gar nicht wie ein Spitzensportler aussieht. Der Kongolese hat schon einen berühmten Fan.

Den vorläufigen Höhepunkt bei dieser Handball-WM erlebte Gauthier Mvumbi auf Instagram. Er, der selbst ernannte "El Gigante", der "Kongo-Koloss", hatte doch tatsächlich die Aufmerksamkeit von Shaquille O'Neal auf sich gezogen. "Man sagt, dass du der Shaq des Handballs bist. Was geht?", fragte die Basketball-Legende den "No Name" in einer Videobotschaft.

Das war passiert: In nur wenigen Tagen entwickelte sich der bullige Kreisläufer zum heimlichen Star bei der Weltmeisterschaft in Ägypten. Seine wuchtige Erscheinung, gepaart mit seinen durchaus vorhandenen handballerischen Fähigkeiten, beschert ihm minütlich neue Follower in den sozialen Netzwerken und begeistert die Fans an den Fernsehbildschirmen. So wie O'Neal.