„Wollen uns vernünftig verabschieden“ DHB-Team vor mentalem WM-Kraftakt

Während die Franzosen ihr letztes Hauptrundenspiel bereits am vergangenen Sonntag bestreiten konnten, musste die DHB-Auswahl am Montagabend noch gegen Norwegen ran und am spielfreien Dienstag von Kattowitz nach Danzig fliegen. „Das war schon eine große Belastung. Wir konnten uns auf das Spiel gar nicht richtig vorbereiten“, klagte Gislason.