Handballer bei WM auf Kurs Gislason nach Sieg gegen Serbien „extrem stolz auf die Truppe“

Nicht nur DHB-Sportvorstand Axel Kromer erhofft sich von dem mit Herz und Leidenschaft erkämpften Erfolg am Sonntagabend in Kattowitz eine Initialzündung für den weiteren Verlauf des Turniers, das für die deutsche Mannschaft unabhängig vom Ausgang des Algerien-Spiels definitiv mit 4:0 Punkten in der Hauptrunde weitergeht. „Ich bin einfach nur glücklich, dass die Jungs das geschafft haben“, sagte der 46-Jährige.