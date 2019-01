Countdown zur Handball-WM 2019: Noch neun Tage - Wer steht im deutschen Tor?

Düsseldorf Wenn das Team von Handball-Bundestrainer Christian Prokop auf einer Position top besetzt ist, dann zwischen den Pfosten. Neun Tage vor dem Eröffnungsspiel der Heim-WM 2019 steht fest, wer die Nummer eins im Tor ist.

Großartige Torhüter haben im deutschen Ballsport durchaus Tradition. Im Fußball hießen sie Sepp Maier, Oliver Kahn oder Manuel Neuer. Handball-Fans denken gleich an Idole wie Wieland Schmidt oder Andreas Thiel. Und am Weltmeistertitel 2007 war WM-Held Henning Fritz besonders stark beteiligt. Zu den Besten gehören auch die beiden, die Bundestrainer Christian Prokop für das anstehende Turnier nominiert hat: Andreas Wolff und Silvio Heinevetter. Damit hat er das vermeintlich beste Gespann der Welt in den eigenen Reihen.

Bereits bei der EM 2016 hat Wolff gezeigt, was er kann. Deutschland wurde überraschend unter Trainer Dagur Sigurdsson Europameister in Polen. Der Kieler hatte daran großen Anteil. Und er ist in der Bundesligasaison Spieltag für Spieltag eine Säule für die Kieler. In der Statistik der Fangquote gehört er mit 35,4 Prozent zu den besten Fünf Torhütern der „stärksten Liga der Welt“. Heinevetter (Füchse Berlin) steht dem leicht mit 31,1 Prozent nach.