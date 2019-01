Kommentar zur Handball-WM: Das Zerwürfnis muss der Vergangenheit angehören

Düsseldorf/Hannover Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat das vorletzte Testspiel gegen Tschechien gewonnen. Die wichtigste Erkenntnis aber ist: Bundestrainer und Spieler haben die schwierige Vergangenheit endlich ad acta gelegt. Ein Kommentar.

Wenige Tage vor der Handball-WM in Deutschland und Dänemark ist erkennbar: Das Team des Deutschen Handballbundes (DHB) hat noch Luft nach oben. Zumindest spielerisch. Im vorletzten Test-Länderspiel vor dem Eröffnungsspiel gegen Korea, siegte das Team von Christian Prokop am Freitag zwar mit 32:24 gegen Tschechien. In der Arena in Hannover überzeugte das Team allerdings noch nicht hundertprozentig.