Fußballprofis als Zuschauer: Borussia feuert die Handball-Nationalmannschaft an

Mönchengladbach Borussias Fußballprofis haben die kurzen Wege nach Köln genutzt, um live bei den WM-Spielen der deutschen Handballer dabei zu sein. Weltmeister Christoph Kramer trug ein Trikot von Patrick Wiencek. Der deutsche Abwehrchef hat es auch Borussen-Trainer Dieter Hecking angetan.

Sein Trainer verzichtete derweil sowohl auf ein Trikot als auch auf Selfies in den sozialen Netzwerken, er analysierte eher mit Krebs das Spiel der Deutschen an sich. Am Donnerstagmittag sagte Hecking dann: „Ich bin seit Jugend ein Handballfreund“ und erinnerte daran, dass er in Soest aufgewachsen ist, wo es eine übliche Abendveranstaltung gewesen sei, die dortigen Handballer bei ihren Heimspielen zu besuchen. Das hatte Borussias-Trainer auch bereits vor der WM im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt. Nun ergänzte er: „Ich finde diesen Sport einfach klasse. Es ist viel Bewegung drin, viel Dynamik. Man sieht, was man erreichen kann: mit einer guten Abwehr, mit Ausstrahlung, Körpersprache. Gerade bei Patrick Wiencek, der das vorlebt. Das spielt dann in die Halle mit rein, und dieses Zusammenspiel in Köln war toll. Die Handballer können mit dieser Begeisterung das Halbfinale schaffen, und dann ist schon Finale. Aber natürlich müssen sie das Halbfinale erst einmal spielen.“

Der Einzug in das Semifinale, in dem es am Freitag (20.30 Uhr) in Hamburg gegen Vize-Weltmeister Norwegen geht, hatte bereits nach dem 22:21-Sieg am Montag gegen Kroatien festgestanden. Da hatten ebenfalls Borussen den doch recht kurzen Weg nach Köln genutzt, um die Deutschen live anzufeuern. Jonas Hofmann, der in seiner Jugend selbst Mittelmann war und es bis in die badische Handball-Auswahl schaffte, stellte bei Instagram eine „Story“ ein von dem Trubel in Köln, Matthias Ginter bedankte sich auf derselben Plattform gemeinsam mit seiner Frau Christina mit einem Foto für die Einladung.