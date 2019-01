Björgvin Pall Gustavsson: Islands Keeper kriegt drei Mal den Ball an den Kopf und tanzt vor Freude

Köln Drei mal in einem Spiel hat Björgvin Pall Gustavsson den Ball an den Kopf bekommen. Vor Freude hat er getanzt. „Emotionen“, sagt Islands Keeper. Die Einlage hat das Potenzial zum Hit.

Björgvin Pall Gustavsson fällt auf. Der isländische Handball-Nationaltorhüter trägt bei der WM in Deutschland ein Shirt mit kurzen Ärmeln, wodurch seine volltätowierten Arme zu sehen sind. Die schulterlangen Haare hat er mit einem dünnen Stirnband zurückgebunden. Und tanzen kann er auf dem Spielfeld auch noch. Das zeigte er zwar nicht bei der 19:24-Niederlage zum Start in die Hauptrunde in Köln gegen Deutschland. Er hatte es aber zuvor beim Sieg der Isländer in München gegen Bahrain getan.