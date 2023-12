WM-Viertelfinale vor Augen Filter küsst deutsche Handballerinnen wach

Mit einem weiteren Erfolg am Samstag (18.00 Uhr) gegen Serbien (0:6 Punkte) winkt dem deutschen Team womöglich schon das vorzeitige Viertelfinal-Ticket. Abschließender Gegner in der Hauptrundengruppe III ist am Montag (20.30 Uhr/beide Sportdeutschland.TV) der ebenfalls verlustpunktfreie Turniermitfavorit Dänemark. Die besten zwei Teams der vier Hauptrunden-Gruppen ziehen in die Finalrunde ein.