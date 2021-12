Knockout gegen Spanien : DHB-Frauen verpassen das WM-Halbfinale nach Pleite

Die deutschen Handballerinnen kehren ohne eine Medaille von der Weltmeisterschaft zurück. Das Team von Bundestrainer Henk Groener verlor am Dienstagabend im Viertelfinale gegen Gastgeber Spanien mit 21:26 und schied aus.

"Das ist so ärgerlich, weil wir nicht hundertprozentig unsere Leistung gebracht haben", trauerte Grijseels der verpassten Chance hinterher: "Mit 100 Prozent hätten wir das Spiel gewonnen." Julia Maidhoff, mit sechs Treffern beste deutsche Werferin, fühlte "die pure Enttäuschung, ganz schwer in Worte zu fassen. Wir hatten auf jeden Fall das Potenzial, diese Mannschaft zu schlagen."

Statt beim XXL-Turnier in Spanien endgültig zur Weltspitze aufzuschließen, kassierte das junge Team wie bei den drei bisherigen Turnieren unter Groeners Regie kurz vor den Medaillenspielen den bitteren Knockout. "Wir müssen anerkennen, dass wir heute nicht konstant genug waren", sagte DHB-Sportvorstand an diesem bitteren Abend dem SID.

Allerdings kämpften sich die Gastgeberinnen in der Folge immer besser ins Spiel. Beim 8:9 (23.) ging Spanien erstmals in Führung, da sich im deutschen Spiel unnötige technische Fehler und Fehlpässe einschlichen. Das deutsche Team wirkte nun nervös, die Atmosphäre in der Halle wurde immer hitziger. Der Vorsprung wuchs kurz vor der Pause auch wegen vieler Unterzahlsituationen auf vier Tore.

Deutschland lief allmählich die Zeit davon. Die zweite Spielführerin Emily Bölk kam in der Offensive wie schon in den vorherigen Spielen kaum in Schwung. Mut machte die Leistung von Torfrau Katharina Filter, die mit einigen Paraden die deutsche Hoffnung auf ein Happy End am Leben hielt. Als jedoch klarste Chancen ungenutzt blieben, ließ die deutsche Gegenwehr allmählich nach.