Sprtlich, medial, wirtschaftlich Wie Frauenhandball zum Erfolgsmodell wachsen soll

Am Sonntag, 18.15 Uhr, geht es in der Düsseldorfer Mitsubishi-Electric-Halle in der EM-Qualifikation gegen die Slowakei (an diesem Donnerstag steigt bereits die erste Partie in der Slowakei). Knapp 4000 Zuschauer passen dort hinein, mehr als 2000 Tickets sind schon verkauft. „Mit Blick auf die Zukunft müssen wir ambitioniert sein, was die Hallenkapazitäten angeht, aber aktuell bringt es uns nichts, wenn wir in eine 10.000er-Halle gehen, und es sind 3000 da. Es ist dann schon schöner, in einer 4000er-Halle zu spielen, wo 3800 Fans dabei sind. So müssen wir es Stück für Stück entwickeln in Richtung größerer Arenen“, sagt Grijseels.