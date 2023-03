Wiedergutmachung DHB-Team gelobt Besserung gegen den Weltmeister

Auch Golla gab sich selbstkritisch. „Wir haben uns zu leicht ergeben und nicht die Qualität aufs Spielfeld gebracht, die wir ohne Zweifel haben“, so der Kreisläufer. In der Abwehr habe man sich „relativ doof“ angestellt. Wenn sich die deutsche Mannschaft so präsentiert wie am Donnerstag, meinte Golla, „gibt es uns eher ein schlechtes Gefühl für die Zukunft, als dass es uns sportlich was bringt“.