Dreifacher Welthandballer Mikkel Hansen tritt am Saisonende zurück

Der dänische Weltklasse-Handballer Mikkel Hansen beendet am Ende der laufenden Saison seine Karriere. Das gab der 36-Jährige am Mittwoch bei einer Pressekonferenz seines Vereins Aalborg HB bekannt. „Nach fast 20 Jahren, in denen ich das Privileg hatte, das schönste Hobby der Welt zu meinem Beruf zu machen, bin ich nun bereit, einen Schlussstrich zu ziehen und mich für diese Zeit zu bedanken“, sagte Hansen.