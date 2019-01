Debatte um Meinungsfreiheit: Was Stefan Effenberg von den Kretzschmar-Kritik hält

Was Stefan Effenberg von den Kretzschmar-Kritik hält

Berlin Der frühere Handballer Stefan Kretzschmar beklagt, dass Sportler in Deutschland nicht mehr meinungsfreudig sind. Stefan Effenberg sieht das anders.

Frühere Profisportler haben den Aussagen des ehemaligen Handball-Nationalspielers Stefan Kretzschmar zur fehlenden Meinungsfreiheit in Deutschland widersprochen. „Natürlich kann jeder seine Meinung sagen“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg der „Bild“-Zeitung. Allerdings seien „viele vorsichtiger geworden, weil sie wissen, dass das Gesagte durch digitale Medien schneller verbreitet wird.“ Kretzschmar hatte t-online.de gesagt, dass Profisportler in Deutschland keine gesellschafts- oder regierungskritische Meinung haben dürften.

Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen sieht keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. „Ich habe in meiner Karriere immer genau das gesagt, was ich dachte“, sagte der 31-Jährige. „Das zeigt, dass man in diesem Land selbstverständlich seine Meinung sagen darf - und es auch tun sollte.“ Ex-Tennisprofi Michael Stich urteilte: „Man kann keinem den Mund verbieten und jeder sollte für seine Überzeugungen einstehen. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern.“