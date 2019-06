Gummersbach aus Handball-Bundesliga abgestiegen : „Künftig fehlt ein großer Name"

Hamburg Der VfL Gummersbach ist erstmals aus der Bundesliga abgestiegen. Nach Jahren des Sinkflugs hat es den Altmeister und letzten Liga-Dino an Pfingsten erwischt. Handball-Deutschland trauert.

Die Nacht war zu kurz, um all die Tränen zu trocknen. "Das ist bitter und schmerzt auch für mich persönlich", sagte Vereinsikone Heiner Brand am Pfingstmontag. Auch am Tag danach stand der VfL Gummersbach unter Schock, ob des ersten Bundesliga-Abstiegs nach 53 Jahren herrschte rund um den Klub eine Mischung aus Fassungslosigkeit, Entsetzen und tiefer Trauer.

Allerdings hatte es Gummersbach am Pfingstsonntag selbst in der Hand, das lange Jahre Undenkbare doch noch zu verhindern. Mit einem Sieg hätte der zwölfmalige Meister die Rettung aus eigener Kraft geschafft. "Das ist schon ein hartes Brett", sagte der frühere Gummersbacher Kult-Keeper Andreas Thiel. Er hofft nun auf einen neuen Anfang im Unterhaus. "Der Wiederaufstieg", sagte Thiel, "ist nicht unmöglich. Man muss mit Verstand für die nächste Saison eine Mannschaft zusammenstellen. Die Chance zum kompletten Reset ist jetzt da."

Auf den ersten Blick erinnert das Schicksal des tief gefallenen Traditionsklubs, der den deutschen Handball über Jahrzehnte im In- und Ausland geprägt hat, stark an das der Fußballer des Hamburger SV. Mehrfacher deutscher Meister, Europokalsieger, feste Größe in der Eliteliga über ein halbes Jahrhundert: Auch die Hanseaten galten in der Republik als letzte Dinos, bevor sie - um im Bild zu bleiben - am 12. Mai 2018 nach 55 Jahren und am Ende qualvollem Kampf ausstarben.