23-jähriger Norweger: THW Kiel verpflichtet Handball-Superstar Sagosen

Kiel Er kommt als All-Star der vergangenen WM und 90-maliger Nationalspieler: Handball-Bundesligist THW Kiel hat den Weltklassespieler Sander Sagosen verpflichtet.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den norwegischen Weltklasse-Profi Sander Sagosen von der Saison 2020/21 an für drei Jahre verpflichtet. Der 23 Jahre alte zentrale Rückraumspieler kommt vom französischen Meister Paris Saint-Germain nach Kiel. Sagosen ist der Star der norwegischen Nationalmannschaft, die 2017 und in diesem Jahr Vize-Weltmeister wurde. Sein Vertrag in Paris läuft 2020 aus.