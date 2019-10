Favoritensiege : Kiel und Rhein-Neckar Löwen erreichen Viertelfinale im DHB-Pokal

Köln Der THW Kiel hat sich in das Viertelfinale des deutschen Handball-Pokals gekämpft. Der Titelverteidiger gewann bei der HSG Wetzlar mit 26:25 (12:14). Große Probleme hatten auch die Rhein-Neckar Löwen.

Die Löwen taten sich gegen Göppingen lange Zeit schwer. Erst zehn Minuten vor Spielende ging das Team von Trainer Kristjan Andresson erstmals in Führung (24:23). In der Verlängerung trumpfte Andy Schmid mit drei Treffern auf. Bereits am Dienstag hatten die Füchse Berlin mit einem 31:30 (15:16) gegen Vorjahresfinalist SC Magdeburg die nächste Runde erreicht.