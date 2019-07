Platz in der Ehrenriege : Fans des THW bereiten Ex-Coach Gislason rauschenden Abschied

Kiels Trainer Alfred Gislason jubelt nach dem Abpfiff über den Sieg im DHB-Pokal. Foto: dpa/Axel Heimken

Kiel Alfred Gislason wird den Kieler Fans als Erfolgstrainer in Erinnerung bleiben. Und das auch optisch in der Halle. Der Ex-Trainer des THW Kiel wurde am Freitagabend verabschiedet.

Erfolgstrainer Alfred Gislason ist beim Handball-Bundesligisten THW Kiel standegemäß verabschiedet worden - und wird für immer in der Sparkassen-Arena zu sehen sein. Das Konterfei des 59 Jahre alten Isländers, der von Filip Jicha abgelöst wurde, unter dem Hallendach wurde am Freitagabend nach dem Abschiedsspiel für Gislason enthüllt. Er ist erster Trainer in der Ehrenriege.

„Der THW Kiel ist ein einzigartiger Club“, sagte Gislason in seiner Abschiedsrede vor mehr als 9000 Zuschauern. Er bleibe „immer Fan“ des Rekordmeisters. Eine Starparade lieferte den würdigen Rahmen für Gislason, der in elf Jahren mit den Zebras sechs deutsche Meisterschaften, zweimal die Champions League und sechsmal den DHB-Pokal gewann. Auf dem Feld zeigten ehemalige Weltklasse-Spieler wie der Franzose Daniel Narcisse oder der ehemalige Weltmeister-Torhüter Henning Fritz ihr Können.

(rent/dpa)