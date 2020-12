Empfang am Flughafen : Kiel feiert Champions-League-Party über den Wolken

Empfang am Flughafen

Köln Der THW Kiel krönt ein verrücktes Corona-Jahr mit dem Titel in der Champions League. Der Triumph kommt für die Mannschaft von Trainer Filip Jicha einem kleinen Wintermärchen gleich. Im Flugzeug wurde kräftig gefeiert.

Als die Champions-League-Sieger des THW Kiel tief in der Nacht um 2.40 Uhr in der Heimat aufsetzten, erwartete den deutschen Rekordmeister ein Empfangskomitee mit Blaulicht und Martinshorn. Nach einem feuchtfröhlichen Heimflug aus Köln verlieh die Nordwache der Kieler Feuerwehr der THW-Rückkehr einen glanzvollen Rahmen. Über den Wolken hatten die Stars um Sander Sagosen zuvor lautstark den Sturm auf Europas Handball-Thron besungen.

Die große Party blieb angesichts der Corona-Pandemie aber aus. „Keine Ahnung, was erlaubt ist“, sagte der bärenstarke THW-Keeper Niklas Landin nach dem 33:28 (19:16)-Coup gegen den FC Barcelona, durch das die Kieler ein verrücktes Jahr krönten. Zum vierten Mal, diesmal aber völlig unerwartet, triumphierte der THW in der Königsklasse. „Ich finde keine Worte, bin so emotional“, schwärmte Trainer Filip Jicha.