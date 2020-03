Erste Niederlage unter Schwalb : Löwen verlieren Topspiel gegen THW Kiel

Kiel Im vierten Pflichtspiel unter Trainer Martin Schwalb kassieren die Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga die erste Niederlage. Im Topspiel agiert der THW Kiel am Ende reifer und effektiver.

Seine erste Niederlage als Trainer der Rhein-Neckar Löwen hinterließ bei Martin Schwalb keine großen Sorgenfalten. Das 21:27 (15:13) am Sonntag beim Meisterschaftsfavoriten THW Kiel war letztlich zu deutlich, um den 56-Jährigen hadern zu lassen. Während der Rekordchampion damit seinen Kurs auf den nächsten Titel in der Handball-Bundesliga fortsetzt, mussten die Löwen einen Dämpfer im Rennen um die Europapokalplätze hinnehmen. „Kompliment an den THW, wir haben auch verdient verloren“, sagte Schwalb im Anschluss bei Sky. „Es ist nur unglaublich ärgerlich, weil wir es die ersten 30 Minuten sensationell gemacht haben.“