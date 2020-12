Die Handballer des THW Kiel haben zum vierten Mal nach 2007, 2010 und 2012 die Champions League gewonnen. Im Endspiel setzte sich der deutsche Rekord-Champion am Dienstag in Köln gegen Spaniens Serienmeister FC Barcelona mit 33:28 (19:16) durch. Den Sieg feiert die Mannschaft in der Halle ausgelassen. Wegen der Corona-Regeln war aber später keine riesige Party in Köln möglich. Hier die schönsten Jubel-Bilder.