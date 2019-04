Handball : Die Zeichen stehen eindeutig auf Abstieg

Neukirchen-Vluyn Handball: Der Oberligist SV Neukirchen muss gegen Neuss/Düsseldorf II eine halbe Stunde Goalgetter Philipp Peich ersetzen.

Die Gäste hatten einen Plan, waren gut eingestellt und wollten die Möglichkeit bei der HSG Neuss/Düsseldorf nutzen. Aber alle guten Vorsätze, sämtlicher Enthusiasmus bekamen ziemlich schnell eine satte Breitseite vor den Bug. Neukirchen geriet von Beginn an unter Druck, hechelte umgehend großen Torrückständen hinterher (3:10/14. Minute). „Unser Konzept ist dennoch voll aufgegangen“, berichtet SVN-Trainer Christian Wetteborn. „Mit unserer taktischen Ausrichtung haben wir uns zahlreiche Möglichkeiten erspielt. Leider stimmte die Trefferquote überhaupt nicht. Wir haben pro Halbzeit mindestens sechs, sieben Mal das Aluminium getroffen oder sind am überragenden HSG-Keeper Aaron Hallfeldt gescheitert.“ Und drei Siebenmeter wurden vergeben.

Zu allem Übel musste Haupttorschütze Philipp Peich eine gut 30 minütige Zwangspause wegen einer Platzwunde am Auge einlegen. So spielte Thomas Pannen in der Offensive den Alleinunterhalter, bestach durch Entschlossenheit und Individualität. Die SVN-Defensive behielt in den meisten Fällen den Überblick. Der Torwartwechsel (18.) – Rico Burggraf kam für Michael Biskup – sorgte für zusätzliche Stabilität.