„Teamsport NRW“ : Spitzensport in NRW will Corona-Krise gemeinsam bewältigen

Haie Spieler Alexander Aronson (l), Fabio Pfohl (2.vr) und Torwart Hannibal Weitzmann (r) versuchen den DEG Spieler Chad Nehring (M) am Torschuss zu hindern. (Archivfoto) Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Die Profivereine und Spitzenteams in Nordrhein-Westfalen stehen derzeit vor großen organisatorischen und finanziellen Herausforderungen. Die Corona-Krise nehmen die Vereine zum Anlass, ihre Interessen künftig als „Teamsport NRW“ gemeinsam zu vertreten.

Ob im Eishockey, Handball oder Basketball - nicht erst seit der Corona-Krise stehen die Vereine der oberen Ligen dort oft vor den gleichen Problemen und Fragen. Wie finde ich neue Sponsoren? Was macht man, wenn die Halle nicht zur Verfügung steht? Wie begeistere ich neue Spieler für den Verein? Oder wie locke ich mehr Zuschauer in die Halle? Die Corona-Krise hat die finanziellen Herausforderungen der Sportvereine nochmal verschärft. Anders als der Fußball haben andere Teamsportarten keine so laute Stimme im Dialog mit den Kommunen, der Landespolitik oder in Verhandlungen mit Unternehmen.

Das wollen 20 Vereine aus Profi- und Spitzensport in Nordrhein-Westfalen nun ändern. Ausgelöst durch die Folgen der Corona-Krise haben sie die landesweite Interessengemeinschaft „Teamsport NRW“ gegründet. „So wollen die Klubs in einer Linie den massiven Bedrohungen, die die Corona-Pandemie jetzt und zukünftig für den NRW-Sport darstellt, entschlossen und gut organisiert entgegentreten“, heißt es in der Mitteilung der Interessengemeinschaft. Dabei sind Vereine aus Eishockey, Handball und Basketball - Darunter der Düsseldorfer EG und die Kölner Haie, der VfL Gummersbach und die Telekom Baskets Bonn.

Initiert wurde „Teamsport NRW“ von Björn Barthel, Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten TSV Bayer Dormagen. „Uns verbindet die ernste Sorge um die Zukunftsfähigkeit unserer Vereine, beziehungsweise deren wirtschaftlichen Trägern, denen das Virus die Geschäftsgrundlage entzieht. Anders als beim Fußball sind für uns die Ticketerlöse unverzichtbar. Geisterspiele stellen für uns keine Lösung dar. Diesen existentiell wichtigen Unterschied wollen wir deutlicher machen“, sagt Björn Barthel. Die Mitgliedsvereine gehen davon aus, dass der Sport gerade jetzt in der Corona-Pandemie an Bedeutung gewinnen werde - vor allem im Bereich der Jugendbildung, der Wertevermittlung und der Leistungsbereitschaft, heißt es. „Spitzenklubs sind in NRW Leuchttürme und die darin organisierten Athleten Vorbilder für den gesamten Sport, insbesondere für den Nachwuchs. Diese Vorbildfunktion ist gerade jetzt gefragt. Dazu wollen wir durch unternehmerische Anstrengungen, aber auch durch Gespräche mit Politik und Wirtschaft einen Beitrag leisten“, sagt Barthel.

Man wolle gemeinsam dafür eintreten, dass die professionellen Strutkuren an etablierten Sportorten erhalten bleiben und nicht der Krise zum Opfer fallen. Dazu solle mit einer Stimme gesprochen und die jeweiligen Erfahrungen ausgetauscht werden.

„Unser Ziel ist es, die Vielfalt des NRW-Teamsports zu erhalten. Unser Schulterschluss gibt uns in dieser einzigartigen Krisensituation eine hörbare Stimme, die wir nutzen werden, um auf die außerordentlichen Herausforderungen, aber auch auf die besonderen Chancen aufmerksam zu machen, die Spitzen- und Profisport für NRW bieten“, sagt Mitinitiator Stefan Adam, Geschäftsführer DEG Düsseldorf.

Diese Vereine gehören der Interessengemeinschaft „Teamsport NRW“ bereits an: