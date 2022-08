Saporischschja verliert bei Zweitliga-Debüt : THW Kiel zeigt Magdeburg im Supercup die Grenzen auf

Kampf um jeden Zentimeter Düsseldorfer Hallenboden: Magdeburgs Marko Bezjak (2.v.l.) ringt mit den Kielern Patrick Wiencek (l.) und Steffen Weinhold (3.v.l.) um den Ball. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Pokalsieger THW gewinnt in Düsseldorf den Handball-Supercup durch ein 36:33 gegen Meister SC Magdeburg. Bei aller sportlichen Brisanz steht der Saisonauftakt ganz im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

Den ersten Titel der neuen Handball-Spielzeit hat sich der THW Kiel gesichert. Vor nur 5900 Zuschauern im Düsseldorfer PSD Bank Dome besiegten die Norddeutschen den SC Magdeburg in einem fesselnden Duell um den Supercup mit 36:33 (16:16) und setzten damit auch das erste Ausrufezeichen in einem Kampf um den deutschen Meistertitel, der offen scheint wie lange nicht mehr.

Der Beginn der Partie gehörte ganz klar dem THW. Eine bewegliche und robuste Abwehr stellte Magdeburg im Rückraum vor Probleme, vom Powerhandball des Deutschen Meisters war nichts zu sehen. Vorn agierte Kiel variabel und erfolgreich. Beim 8:3 für den Pokalsieger nach elf Minuten sah sich SCM-Trainer Bennet Wiegert zur Auszeit gezwungen.

Danach lief es besser für sein Team, kämpfte es sich regelrecht in eine hektischer werdende Partie. Vorn verlagerte Magdeburg den Abschluss stärker auf seine Außen Tim Hornke und Matthias Musche und überwand von dort aus Kiels Weltklassetorhüter Niklas Landin regelmäßiger. Magdeburg kam heran, und Kiels Aktionen wurden zunehmend fahriger. Karl Erik Wallinius sah die Rote Karte. Das Ergebnis: Kurz vor der Pause ging der SCM mit 15:14 erstmals in Führung. Mit 16:16 wurden die Seiten gewechselt.

In Hälfte zwei verfestigte sich das Bild des ersten Durchgangs: Magdeburg war obenauf, wenn Mannschaft und Bank Hektik und Emotionen in Dominanz weiter vor allem über Außen ummünzen konnten, Kiel konterte mit klarem, ruhigem Spiel über die Mitte. Aus dem Duell dieser erwarteten ungleichen Spielanlagen entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, bei dem sich lange keines der Teams entscheidend absetzen konnte. 29:29 hieß es nach 53 Minuten, 32:32 vier Minuten vor Schluss. Dann setzte Kiel doch den entscheidenden Punch, zog davon und gewann am Ende nicht unverdient 36:33.

Info Die Supercup-Sieger der vergangenen Jahre 2021 THW Kiel 2020 THW Kiel 2019 SG Flensburg-Handewitt 2018 Rhein-Neckar Löwen 2017 Rhein-Neckar Löwen 2016 Rhein-Neckar Löwen 2015 THW Kiel

Das Nachspiel des Supercups steigt bereits an diesem Donnerstag, wenn die Bundesliga den ersten Spieltag ihrer 57. Saison absolviert. Doch der Supercup hatte eben auch ein Vorspiel. Ein bemerkenswertes. Der ukrainische Serienmeister HC Motor aus der 760.000-Einwohner-Stadt Saporischschja im Osten der Ukraine traf am Nachmittag zum Auftakt der 2. Liga auf den TSV Bayer Dormagen. Wegen des russischen Angriffskrieges ruht der Spielbetrieb in der Ukraine. Die Handball-Bundesliga (HBL) hatte daher im Sommer den Beschluss gefasst, Saporischschja zunächst für eine Saison in die 2. Liga zu integrieren. Das Team lebt, trainiert und spielt in Düsseldorf.

Besagtes Saporischschja ist durchaus ein Name im europäischen Handball, spielte bis zum Frühjahr noch in der Champions League, schlug dort die SG Flensburg-Handewitt. Gegen Dormagen hieß es für ein neuformiertes Team nach einem lange Zeit ausgeglichenen Spiel am Ende 28:33 (15:17). Ein gelungener Neustart für den TSV nach der vorigen Zittersaison. Und Saporischschja spielte gestern ja nicht nur um die ersten Ligapunkte, sondern für ein ganzes Land. Für ein Land im Krieg, ein Land, in dem eben auch „Tausende professionelle Sportler heute die Ukraine und das ganze Europa verteidigen“, wie die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, Iryna Shum, im Programmheft für den Supercup schrieb.