Sieg gegen Montenegro Handball-Frauen können mit Olympia planen

Angeführt von einer überragenden Torfrau Katharina Filter und einer treffsicheren Julia Maidhof haben Deutschlands Handballerinnen auch das zweite Olympia-Qualifikationsspiel gewonnen und das Paris-Ticket damit nahezu sicher in der Tasche. Nach dem 28:24 (11:7) gegen den EM-Dritten Montenegro am Samstag in Neu-Ulm weist das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch 4:0 Punkte auf und darf mit der ersten Olympia-Teilnahme seit 2008 planen. „Ein unfassbar schönes Gefühl. Wir haben einen Riesenschritt gemacht. Ich bin einfach nur froh über die Leistungen, die wir jetzt Schritt für Schritt aufgebaut haben. Geil“, sagte Gaugisch in der ARD.