Griechenland chancenlos Deutsche Handball-Frauen dürfen für WM planen

Deutschlands Handballerinnen dürfen nach einem lockeren Spaziergang am Ostersonntag vorzeitig für die Weltmeisterschaft im kommenden Winter planen. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch deklassierte Außenseiter Griechenland im Play-off-Hinspiel mit 39:13 (22:6) und hat die Teilnahme an der Endrunde in Dänemark, Norwegen und Schweden praktisch sicher.