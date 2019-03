Nach 24. Saisonsieg: Flensburg ist seit einem Jahr ohne Punktverlust

Flensburg Die SG Flensburg-Handewitt hat beim 31:22 gegen Bietigheim den 24. Saisonsieg gefeiert. Ihr letztes Spiel verloren die Flensburger in der Bundesliga am 22. März 2018.

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat auf seiner Rekordjagd einen Meilenstein erreicht. Der Tabellenführer gewann am Donnerstagabend beim 31:22 (15:7) gegen Abstiegskandidat SG BBM Bietigheim auch sein 24. Saisonspiel und erreichte damit die Marke von einem Jahr ohne Punktverlust. Zuletzt haben die Norddeutschen in der Liga am 22. März 2018 beim SC Magdeburg (23:29) nicht gewonnen.

"Das ist vor allem etwas für Statistiker und die Geschichtsbücher, für uns ist es eine schöne Randnotiz. Aber natürlich ist es Wahnsinn, dass wir in der stärksten Liga der Welt, in der so viele Top-Handballer spielen, so viel Qualität und Mentalität bewiesen haben", sagte Trainer Maik Machulla.