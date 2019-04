SC Magdeburg gegen THW Kiel : Traumfinale um DHB-Pokal perfekt

Hamburg Das Finale um den DHB-Pokal haben Rekordsieger THW Kiel und der SC Magdeburg erreicht. Die Halbfinals verliefen ganz anders als erwartet.

Der SC Magdeburg und Rekordmeister THW Kiel stehen im 45. Finale um den Pokal des Deutschen Handballbundes und sorgen damit für das Traum-Endspiel. Die Magdeburger besiegten am Samstag im Halbfinale der Endrunde in Hamburg Außenseiter TSV Hannover-Burgdorf überraschend knapp mit 30:29 (15:11), die Kieler setzten sich mit 24:22 (13:7) gegen die Füchse Berlin durch. Das Finale findet am Sonntag um 15.10 Uhr (ARD, Sky) statt.