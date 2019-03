Zwei Frauen mischen die Handball-Bundesliga auf : Die Macherinnen am Spielfeldrand

Jennifer Kettemann ist die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar-Löwen. Foto: picture alliance / Marco Wolf/Marco Wolf

Düsseldorf Jennifer Kettemann ist Geschäftsführerin der Rhein-Neckar-Löwen. Sie ist nicht die einzige Frau, die in der Handball-Bundesliga der Männer den Takt vorgibt.

Christina Rentmeister Von Christina Rentmeister Sport- und Datenjournalistin

Jennifer Kettemann kannten bis vor einigen Wochen nur Handball-Insider. Dann kam die große Pressekonferenz der Rhein-Neckar-Löwen kurz nach der Handball-WM und die 36-Jährige stand im Mittelpunkt des Geschehens. Mehr Aufmerksamkeit generierte an diesem Tag nur der Mann, dessen Rückkehr an den Neckar Kettemann und der Verein eindrucksvoll und medienwirksam inszenierten: Uwe Gensheimer. Kettemann oblag als Geschäftsführerin die Ehre, den Coup zu verkünden. Der Handball-Star von Paris Saint-Germain und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kommt „zurück nach Hause“.

Kettemann ist der Stolz über diese Verpflichtung anzusehen. Sie macht keinen Hehl daraus, dass es nicht nur der Traum ihres Sohnes war, dass Gensheimer endlich wieder das Trikot der Löwen trägt, sondern auch ihrer – als Löwen-Fan und aus sportlicher Sicht als Geschäftsführerin. Für die Kaderplanung bei den Rhein-Neckar-Löwen ist zwar der 2007er-Weltmeister Oliver Roggisch zuständig. Kettemann ist für die Finanzen verantwortlich und muss am Ende entscheiden, was möglich ist.

Info Frauen in sportlichen Führungspositionen Foto: Rheinische Post/Eulen Ludwigshafen Lisa Heßler: Eulen Ludwigshafen Jennifer Kettemann: Rhein-Neckar Löwen (beide Handball) Mona Küppers: Präsidentin des Deutschen-Segler-Verbandes Jeanie Buss: Präsidentin LA Lakers (NBA) Lise Klaveness: Direktorin Fußball-Verband Norwegen Claire Williams: Stellvertr. Teamchefin im F1-Rennstrall Williams.

Sie vermittelt den Fans und Journalisten mit jedem Satz, dass der Verein alles getan hat, um Gensheimer zu holen - souverän, selbstbewusst und mit vielen Emotionen. Sie weiß um die Wirkung dieser Pressekonferenz, bei der zunächst ein Video aus Paris gezeigt wird, in dem sich der neue alte Löwe Gensheimer ein Taxi „nach Hause“ bestellt. Dann ist er da und betritt das Podium. Die Fans sind begeistert, loben den Transfer in den Sozialen Netzwerken, in denen die Vorstellung live auf dem Kanal des Vereins übertragen wurde.

Doch diese Anerkennung musste sich Kettemann erarbeiten. Als sie 2016 zu den finanziell angeschlagenen Rhein-Neckar-Löwen kam, waren die Anhänger des Vereins durchaus misstrauisch – nicht, weil nun eine Frau die Geschicke ihrer Handballer leitete, sondern weil sie nie selbst Handball gespielt hatte. Die Handball-Erfahrungen der zweifachen Mutter beschränkten sich aufs Fan-Sein.

Die Betriebswirtin hat eine klassische Karriere in der Wirtschaft hinter sich. Sie kam vom Software-Unternehmen SAP. Finanzen sind ihr Spezialgebiet. Ihre wichtigste Aufgabe war zunächst die Entschuldung des Vereins. Die gelang. Und sportlich feierten die Löwen schnell wieder Erfolge: 2016 und 2017 wurden sie Deutscher Meister, 2018 DHB-Pokal-Sieger. Die Skepsis gegenüber der starken Frau im Hintergrund legte sich schnell. Bei ihren männlichen Kollegen im Verein und bei den anderen Bundesligisten kam die gar nicht erst auf. Ihr sei wichtig gewesen, von den Kollegen der anderen Vereine zu lernen, sagte Kettemann. Also traf sie diese regelmäßig. "Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Probleme mit meinen Kollegen hat es nie gegeben. Die größte Umstellung für alle war wohl, dass nun auch eine Frau am Tisch sitzt."

Sie selbst musste schnell erkennen, dass es im Handball nicht so läuft, wie in der Wirtschaft. Beim Handball zählt mehr als wirtschaftliche Zahlen."Man kann es mit einem Job in der Wirtschaft nicht vergleichen, da es so emotional ist und es geht ans Herz", sagte sie dem SWR. "Das konnte ich mir vorher nicht vorstellen, dass einen das so einnimmt." Diese Emotionen, diese Leidenschaft für ihren Beruf und den Handball hat sie sich zu Nutze gemacht. Kettemann hat das Online-Marketing bei den Löwen stark vorangebtrieben. Auf einem eigenen YouTube-Kanal und bei Facebook transportiert der Verein mit Videos die Emotionen aus der Halle und lässt die Fans ganz nah an die Mannschaft heran. Das soll neue Sponsoren locken. Außerdem sei es wichtig, so mit den Fans in Kontakt zu sein, findet Kettemann, deren Vertrag noch bis 2023 läuft.

Gerade erst am Anfang ihrer Aufgabe als Handball-Geschäftsführerin ist ihre Kollegin Lisa Heßler. Anders als Kettemann muss sie ihren Namen im Verein nicht erst bekannt machen. Heßler ist ein Eigengewächs der Eulen Ludwigshafen, die nur wenige Kilometer entfernt von den Löwen spielen. Sie ist die Tochter des Gesellschafters Rudolf Heßler, war Spierlin bei den Eulen. Zuletzt hat sie in der Geschäftsstelle des Vereins als Prokuristin gearbeitet. Dass sie im Handball arbeiten will, war für sie klar. Daher machte sie auch den European Handball Manager.

Als der bisherige Geschäftsführer der Eulen, Marcus Endlich, im Dezember freigestellt wurde, war es für viele im Verein die logische Konsequenz, dass Heßler übernimmt. Eine schwierige Aufgabe, bei der ihr Kettemann sicherlich einige Tipps geben kann. Denn die Situationen gleichen sich. Wie einst die Löwen stecken auch die Eulen in einer finanziellen Krise. Darum hat sie direkt einen Marketingleiter eingestellt, der für mehr Einnahmen sorgen soll. Hinzu kommt für Heßler die sportliche Krise. Der Verein steckt mitten im Abstiegskampf, viele Spieler waren im Winter verletzt. Heßler muss ohne große finanzielle Mittel wieder einen ligatauglichen Kader aufbauen. Erste Verpflichtungen konnte sie Anfang des Jahres verkünden – die hat sie vor allem ihrem guten Netzwerk im Handball zu verdanken, da spielt das Geschlecht keine Rolle bei den Verhandlungen.