Nach rassistischem Drohbrief : Welle der Unterstützung für Handball-Bundestrainer Gislason

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason (Archiv). Foto: dpa/Soeren Stache

Magdeburg Handball-Bundestrainer Alfred Gislason ist Opfer von rassistischen Beleidigungen und massiven Drohungen geworden. Die gesamte Sportwelt stärkt dem Isländer deshalb nun den Rücken.

„Das ist eine große Enttäuschung für mich. So etwas habe ich in 30 Jahren, die ich inzwischen in Deutschland lebe, noch nie erlebt"“, sagte der Handball-Bundestrainer Alfred Gislason, nachdem er am Dienstagmorgen einen an ihn adressierten anonymen Drohbrief aus dem heimischen Postkasten gefischt hatte: "Dieser Vorfall schafft es aber nicht, mir Angst einzujagen."

Dazu trägt auch bei, dass dem Isländer in der Folge eine Welle der Unterstützung zuteil wurde. Zunächst verurteilte der Deutsche Handballbund (DHB) die rassistischen Beleidigungen und massiven verbalen Drohungen "aufs Schärfste. Wer Alfred angreift, greift den gesamten deutschen Handball an", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning und kündigte an, mit aller Vehemenz gegen den oder die Täter vorzugehen: "Wir werden auf jeden Fall rechtliche Schritte einleiten."

DHB-Präsident Andreas Michelmann reagierte in einer Verbandsmitteilung "entsetzt. Er ist sportlich unser Fels in der Brandung, jetzt sind wir menschlich sein Fels in der Brandung." Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer postete bei Instagram ein gemeinsames Bild mit Gislason mit den Worten "!Nein zu Rassismus!".

View this post on Instagram A post shared by Uwe Gensheimer (@uwegensheimer)

Unterstützung erhielt Gislason unter anderem von seinem Ex-Klub THW Kiel. "Leider nehmen diese Subjekte immer mehr Raum ein - lass Dich nicht unterkriegen, Alfred!", schrieb der THW. Stefan Kretzschmar, mit dem Gislason zusammen beim SC Magdeburg viele Erfolge errungen hatte, postete ein gemeinsames Bild, auf dem er Gislason küsst: "Mein Bundestrainer. Gegen Hass & Rassismus." Und HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann sagte dem SID: "Für solche Idioten kann man kein Verständnis haben. Es bleibt zu hoffen, dass die Kriminalpolizei den Täter ermittelt."

View this post on Instagram A post shared by 𝕊𝕋𝔼𝔽𝔸ℕ 𝕂ℝ𝔼𝕋ℤ𝕊ℂℍ𝕄𝔸ℝ (@kretzsche1973)

Auch von außerhalb der Handball-Welt äußerten sich Vereine und prominente Sportler bestürzt über den Drohbrief und stärkten Gislason den Rücken. So wie etwa die Fußball-Bundesligisten Mainz 05 (“Volle Solidarität mit Alfred Gislason!“) und Schalke 04: „Rassismus und Fremdenfeindlichkeit dürfen, egal ob auf dem Platz oder im täglichen Leben, keinen Platz haben - niemals!“ Auch der Deutsche Eishockey-Bund schloss sich dem Aufruf gegen Hass und Rassismus mit einem Tweet an.

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit dürfen, egal ob auf dem Platz oder im täglichen Leben, keinen Platz haben - niemals❗ ✊✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿#stehtauf | #notoracism | #notohate https://t.co/P4i5lRyxRh — FC Schalke 04 (@s04) March 17, 2021

Gislason, der die deutsche Männer-Nationalmannschaft am vergangenen Wochenende in der Qualifikation zu den Olympischen Spielen nach Tokio geführt hatte, war um Deeskalation bemüht. "Für mich ist klar, dass es ein Einzelfall ist", sagte der 61-Jährige, der mit seiner Frau auf einem Hof bei Magdeburg wohnt. Es sei "sehr eigenartig", so Gislason, "dass jemand dieses Bedürfnis hat, dem Handball und auch mir persönlich zu schaden. Ich habe nie jemandem etwas getan."

(kron/SID)