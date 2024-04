Olympia-Traum wird wahr Deutsche Hanballerinnen sind „bomben-mega-stolz“

Anführerin Bölk hatte sich inmitten der Feierlichkeiten noch keine Gedanken gemacht, mit welcher Zielsetzung die DHB-Auswahl nach Frankreich reist. Die Vorrundenspiele finden in Paris, die Finalrunde in Lille statt. Am Dienstag steht in Paris zunächst die Auslosung an. „Wir wollen weiter unseren Weg gehen, die Schritte in die richtige Richtung machen - und dann auch sehr gerne nochmal nach Lille und dann mal sehen, was da so geht“, sagte Bölk. Zunächst war am Sonntagabend aber noch eine überschwängliche Feier in Ulm geplant. Gaugisch gab den Party-Befehl: „Wir können was abreißen.“