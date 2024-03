Wundertüte Kroatien Handballer rätseln über Sigurdsson-Effekt

Das Wiedersehen mit dem ehemaligen deutschen Nationalcoach am Samstag (14.30 Uhr/ZDF und Dyn) verspricht Brisanz. 2016 wurde Sigurdsson mit der DHB-Auswahl Europameister und holte bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille. Nach einem rund siebenjährigen Abstecher zu Japans Nationalteam stellt er sich in Kroatien nun einer neuen Herausforderung. Lediglich fünf Trainingseinheiten blieben dem 50-Jährigen mit seinem neuen Team vor dem Turnier. Was kann der Isländer in so kurzer Zeit bewirken?