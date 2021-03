Überraschung in der Olympia-Quali : Deutsche Handballer ohne Torwart Wolff gegen Schweden

Überraschung in der Olympia-Quali

Berlin Im ersten Spiel der Olympia-Qualifikation am Freitag (15.15 Uhr) tritt die DHB-Auswahl überraschend ohne den langjährigen Stammtorwart Andreas Wolff an. Auch ein Aufbauspieler fehlt im Aufgebot.

Personalüberraschung bei den deutschen Handballern: Die DHB-Auswahl bestreit ihr Auftaktspiel bei der Olympia-Qualifikation gegen den WM-Zweiten Schweden ohne den langjährigen Stammtorwart Andreas Wolff. Bundestrainer Alfred Gislason setzt in der Partie am Freitag (15.15 Uhr/ARD) in Berlin überraschend auf die Routiniers Johannes Bitter und Silvio Heinevetter. Nicht im Aufgebot steht zudem Aufbauspieler Juri Knorr. Das teilte der Deutsche Handballbund wenige Stunden vor dem Anpfiff mit.