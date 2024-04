Verletzung zur Unzeit Grijseels droht Olympia-Qualifikation der Handballerinnen zu verpassen

Julia Behnke und Xenia Smits trugen Grijseels vom Feld, Gaugisch blickte sorgenvoll auf die kommenden Tage. „Dass sich eine unserer Führungsspielerinnen verletzt ist genau das, was wir nicht haben wollten“, sagte er. Die Qualifikation für die EM in Ungarn, Österreich und der Schweiz Ende des Jahres war Formsache, was wirklich zählt, sind die Sommerspiele in Paris. Seit 2008 waren die DHB-Frauen bei Olympia nicht mehr am Start.