Gensheimer-Nachfolge : Golla ist neuer Kapitän der Handball-Nationalmannschaft

Düsseldorf Johannes Golla ist neuer Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Alfred Gislason habe den 23 Jahre alten Kreisläufer für die Aufgabe bestimmt, teilte der Deutsche Handball-Bund am Dienstag mit.

"Johannes Golla ist eine Konstante in Abwehr und Angriff. Und uns ist wichtig, dass ein Kapitän beides spielt", begründete Gislason seine Entscheidung, die er der deutschen Mannschaft im Rahmen des aktuellen Lehrgangs in Düsseldorf mitteilte. Golla wird das deutsche Team erstmals am kommenden Freitag, seinem 24. Geburtstag, in Luxemburg beim Länderspiel gegen Portugal auf das Feld führen.