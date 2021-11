Nach Bikini-Protesten bei EM : Beach-Handballerinnen dürfen künftig mit kurzen Hosen spielen

Basel Nachdem die norwegischen Beach-Handballerinnnen bei der Europameisterschaft im Sommer gegen die Kleiderordnung verstoßen haben, kam es zu hitzigen Diskussionen. Ab dem 1. Januar soll eine neue Regelung gelten.

Die Frauen machten das öffentlich und erhielten prominente Unterstützung: Sängerin Pink bot an, die Kosten zu übernehmen und sprach ein Lob an die Spielerinnen aus. Der norwegische Sportminister befand die Regel für lächerlich und setzte sich mit den zuständigen Ministern der skandinavischen Länder für eine Änderung ein. Die Strafe musste der Verband nicht bezahlen .

Auch in anderen Sportarten sorgten die Bekleidungsregeln schon für Gesprächsstoff. Beispielsweise turnten die deutschen Damen bei den Olympischen Spielen in Tokio in langen Anzügen, um ein Zeichen zu setzen. Jeder solle das anziehen, was er wolle und wann er es wolle. Hauptsache man fühle sich wohl, so die Turnerin Elisabeth Seitz.