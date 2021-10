Schock in Hamburg : Handball-Spiel nach medizinischem Notfall abgebrochen

Hamburg Schock beim Bundesliga-Spiel in Hamburg: Die Partie des HSV gegen die Handballer der MT Melsungen musste am Sonntag abgebrochen werden. Grund war ein medizinischer Notfall im Publikum.

Das Bundesliga-Spiel zwischen den Handballern des HSV Hamburg und der MT Melsungen ist am Sonntag wenige Minuten vor der Halbzeit abgebrochen worden. Beim Stand von 11:8 für die Gäste aus Nordhessen hatte es einen medizinischen Notfall im Publikum in der Hamburger Sporthalle gegeben. Wie der TV-Sender Sky berichtete, soll der Zustand der Person stabil sein. HSV-Kapitän Lukas Ossenkopp sagte bei Sky, dass sich der Vorfall in dem Zuschauer-Block ereignet habe, in dem die Angehörigen der HSV-Spieler sitzen. „Wir sind sehr, sehr froh, dass das Spiel abgebrochen wurde. Niemand hätte sich noch über Tore und Paraden freuen können.“