Schwere Vorwürfe in Island : Lemgo-Spieler wegen Verdachts auf Sexualdelikt vorübergehend in Gewahrsam

Lemgo Gegen einen Spieler des Handball-Bundesligisten wird in Island wegen eines möglichen Sexualdelikts ermittelt. Das gab der Verein selbst bekannt.

Die erfolgreiche Rückkehr des TBV Lemgo Lippe auf internationaler Bühne ist durch einen Vorfall abseits der Handball-Feldes überschattet worden. Ein Spieler wurde wegen des Verdachts eines Sexualdelikts kurz vor der Abreise des Teams aus Reykjavik "in polizeiliches Gewahrsam genommen, befragt und bereits am Donnerstagabend wieder entlassen", teilte der Bundesligist am Freitag mit.

"Nachdem Teile der Mannschaft am Mittwochabend in der Innenstadt von Reykjavik unterwegs waren, soll es zu einem Zwischenfall gekommen sein", heißt es weiter in der Stellungnahme des Vereins, der sich bis zum Abschluss des Verfahrens nicht weitergehend äußern will. Der betroffene Spieler wird am Samstag in Deutschland zurückerwartet.