Kiels Nummer 23 Meisterlicher Abschied für Landin und Sagosen

An der THW-Meisterschaft hatte niemand mehr ernsthaft gezweifelt, und die Kieler ließen in Göppingen von Beginn an nichts anbrennen. Sagosen erzielte gleich die ersten Treffer. Landin kam erst kurz vor Schluss auf das Feld und rang um Fassung. Nach dem Rückflug am Abend wurde das Team noch zur ausgiebigen Meistersause in der Kieler Arena erwartet.