“Kaspertheater“ DHB-Boss hat kein Verständnis für Bundestrainer-Diskussion

DHB-Boss Andreas Michelmann hat die in der Handball-Bundesliga aufgekommene Kritik an Bundestrainer Alfred Gislason als „Kaspertheater“ bezeichnet. „Es gibt keine Grundlage, eine solche Diskussion aufzumachen“, sagte der Präsident des Deutschen Handballbundes am Mittwochabend nach der EM-Auslosung in Düsseldorf. Gislason, der einen Vertrag bis nach den Olympischen Spielen 2024 besitzt, stehe nicht zur Disposition.